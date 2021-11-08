Известна дата начала съемок сиквела фильма «Дюна»

Кадр из фильма «Дюна» / 2021 год

Съемки продолжения фильма «Дюна» должны начаться летом 2022 года. Лента получит свое продолжение только благодаря успеху первой картины. Об этом рассказал режиссер Дени Вильнев.

Фильм «Дюна», снятый по одноименному научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта, вышел на широкие экраны в начале сентября 2021 года. На сегодняшний день его сборы по всему миру превысили 330 миллионов долларов.

Отмечается, что премьера второй части запланирована на октябрь 2023 года. Съемки начнутся 18 июля 2022 года, пишет издание Screen Rant.

Режиссер Дени Вильнев объяснил разделение истории на две части желанием более детально исследовать обширный мир, созданный Гербертом.

Создатель фильма пообещал, что во второй части будет больше экшен-сцен. Он описал ее как «кинематографическую вечеринку».

В начале ноября стало известно, что компания Warner Brothers выдвинула фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева на соискание премии «Оскар». Корпорация разместила заявки в 14-ти номинациях. При этом, какие номинации в итоге окажутся в шорт-листе премии «Оскар», решит академия. Церемония раздачи наград пройдет 27 марта 2022 года.