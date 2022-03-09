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WarnerMedia заявил о приостановке выпуска фильмов и игр в России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
WarnerMedia заявил о приостановке выпуска фильмов и игр в России
Фото: Warner Bros

Медиахолдинг WarnerMedia приостанавливает вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России. В холдинг входят HBO, CNN и Warner Bros. Об этом в среду, 9 марта, сообщило издание Variety, ссылаясь на заявление генерального директора Джейсона Килара.

Отмечается, что причиной для приостановки является военная спецоперация России на территории Украины.

— Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов, — передает издание слова Килара.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Фильм «Бэтмен» должен был выйти в прокат на территории Российской Федерации 2 марта. Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

Компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Так, компания приняла решение о приостановке выпуска прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» от Pixar.

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