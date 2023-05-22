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Появились подробности о гибели мальчика в сгоревшем сарае в Раменском

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о гибели мальчика в сгоревшем сарае в Раменском
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, Раменский городской округ, посёлок Дубовая Роща Карта всех событий

Жители деревни Дубова Роща пытались освободить мальчика из горящего сарая. Об этом рассказал очевидец, который пытался спасти мальчика.

По его словам, они с женой возвращались с прогулки и увидели всполохи пламени. Подойдя поближе, семейная пара увидела горящий сарай и бегающих вокруг детей. Школьники сообщили, что внутри постройки заперт мальчик и ему нужно помочь.

Мужчина схватил лопату и вместе с прибежавшим соседом попытался открыть дверь, но она была заколочена. Тогда мужчины начали разрушать крышу и стену сарая. Однако к моменту, когда мужчины освободили проход, пламя охватило всю постройку изнутри, сообщил РЕН ТВ.

На место происшествия вскоре прибыли пожарные, скорая и полиция. После ликвидации огня было обнаружено обгоревшее тело 11-летнего мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ребенка в сарае заперли подростки из-за ссоры.

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