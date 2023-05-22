Сервисный центр «Московский транспорт» открылся на станции «Текстильщики» БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сервисный центр «Московского паркинга» начал работу на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба Московского паркинга.

Так, сотрудники сервисных центров «Московский транспорт» на «Текстильщиках» (выход № 8) проконсультируют по услугам платных парковок, а также помогут подать заявление и расскажут о способах оплаты парковок. Кроме того, в центре подскажут, как получить выдачу парковочного разрешения.

Уточняется, что работа центра будет осуществляться ежедневно — с 8:00 до 20:00.

Помимо станции «Текстильщики», сервисные центры также ведут свою работу на «Проспекте Вернадского» и «Кунцевской» БКЛ. Отмечается, что почти все услуги «Московского паркинга» доступны онлайн.

12 мая глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в автошколе Центра автомотоподготовки ГУП «Мосгортранс» стартовало обучение правилам платной парковки. Дисциплину включили в программу преподавания по предложению «Московского паркинга».