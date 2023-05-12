Обучение правилам платной парковки начали в автошколе на базе «Мосгортранса»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В автошколе Центра автомотоподготовки ГУП «Мосгортранс» стартовало обучение правилам платной парковки. Дисциплину включили в программу преподавания по предложению «Московского паркинга». Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в Москве ежегодно появляются тысячи новых водителей. Город заинтересован в том, чтобы их первый опыт вождения был положительным.

— Будем рассказывать обо всех нюансах парковки в столице. Также предлагаем перенять нашу инициативу и другим московским автошколам — с удовольствием делимся с ними учебными материалами, — сообщил Ликсутов.

Материал для новой дисциплины подготовили специалисты ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», передает ТАСС.

В Западном административном округе Москвы до конца 2023 года планируют благоустроить 354 двора на средства, поступающие в бюджет города от платных парковок. Во дворах будут установлены детские и спортивные площадки, обустроят новую дорожную инфраструктуру.