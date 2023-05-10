Более 350 дворов на западе Москвы благоустроят на средства от платных парковок

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В Западном административном округе Москвы до конца 2023 года планируют благоустроить 354 двора на средства, поступающие в бюджет города от платных парковок. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что все средства, которые столичные водители платят за парковку, возвращаются городу. В московские управы в этом году поступило авансом уже 9,8 миллиарда рублей.

— Средства направят на благоустройство. Во дворах будут установлены детские и спортивные площадки, обустроят новую дорожную инфраструктуру. Также специалисты посадят цветы и кустарники, — рассказал Ликсутов.

Москвичи могут сами решить, какие именно работы необходимо провести на полученные от платных парковок средства. Для этого им нужно проголосовать на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.

В Новой Москве специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли незаконное использование земельного участка. На освобожденной территории появилась парковка на 114 машино-мест.