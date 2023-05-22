Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при одном условии

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Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

— 86,6 тысячи квадратных метров включают в себя территорию Нагорного Карабаха, но при этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа НК должен обсуждаться в формате Степанакерт-Баку, — отметил он.

По словам Пашиняна, Армения признает территориальную целостность Азербайджана в вышеназванных пределах, а Баку — целостность Армении в 29,8 тысячи километров, передает РИА Новости.

В апреле Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Однако, по его словам, Баку не поддерживает подобную инициативу.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.