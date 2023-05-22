Осужденного на восемь лет экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича помиловали

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Приговоренного к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти в Белоруссии бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича помиловали. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство БелТА со ссылкой на своего корреспондента.

— Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость, — рассказал Протасевич агентству.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Сторонники оппозиции Белоруссии в период массовых протестных акций координировали свои действия через Тelegram-каналы, наиболее популярным из которых стал Nexta.

Основатели канала Степан Путило и Роман Протасевич были внесены в республике в список причастных к терроризму.

3 мая Белорусский суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии. В конце апреля, обращаясь к суду с последним словом, Протасевич попросил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы».