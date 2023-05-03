Экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича приговорили к восьми годам колонии

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Белорусский суд приговорил экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце апреля, обращаясь к суду с последним словом, Протасевич попросил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы», выразив готовность сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, который причинил своими действиями. Гособвинение просило суд приговорить Протасевича к 10 годам заключения.

Еще двое фигурантов дела Nexta — Ян Рудик и Степан Путило — заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно, сообщает агентство.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были возбуждены десятки уголовных дел.

Сторонники оппозиции Белоруссии в период массовых протестных акций координировали свои действия через Тelegram-каналы, наиболее популярным из которых стал Nexta. Основатели канала Степан Путило и Роман Протасевич были внесены в республике в список причастных к терроризму.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.

В октябре 2021 года министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. Теперь деятельность каналов на территории республики запрещена.