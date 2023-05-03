Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича приговорили к восьми годам колонии

Араз Салехов
В мире
Экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича приговорили к восьми годам колонии
Фото: twitter/pr0tez

Белорусский суд приговорил экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце апреля, обращаясь к суду с последним словом, Протасевич попросил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы», выразив готовность сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, который причинил своими действиями. Гособвинение просило суд приговорить Протасевича к 10 годам заключения.

Еще двое фигурантов дела Nexta — Ян Рудик и Степан Путило — заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно, сообщает агентство.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были возбуждены десятки уголовных дел.

Сторонники оппозиции Белоруссии в период массовых протестных акций координировали свои действия через Тelegram-каналы, наиболее популярным из которых стал Nexta. Основатели канала Степан Путило и Роман Протасевич были внесены в республике в список причастных к терроризму.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.

В октябре 2021 года министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. Теперь деятельность каналов на территории республики запрещена.

Белоруссия Роман Протасевич Суды
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте