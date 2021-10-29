МВД Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских организаций

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Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в ведомстве.

— Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистским формированием, — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Теперь деятельность каналов на территории республики запрещена.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были возбуждены десятки уголовных дел.

Сторонники оппозиции Белоруссии в период массовых протестных акций координировали свои действия через Тelegram-каналы, наиболее популярным из которых стал Nexta.

Основатели канала Степан Путило и Роман Протасевич были внесены в республике в список причастных к терроризму.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.