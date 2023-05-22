Водитель микроавтобуса задавил бабушку во дворе дома на западе Москвы
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
На западе города водитель автомобиля Ford Transit задавил пенсионерку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, в понедельник, 22 мая.
По ее словам, трагедия произошла утром 21 мая во дворе дома № 30, корпус 1, по Молодогвардейской улице. Мужчина на грузовой машине сдавал назад и не заметил переходившую дорогу во дворе жилого дома 86-летнюю бабушку. Женщина попала под колеса авто и погибла на месте происшествия.
Испугавшийся 37-летний водитель уехал с места аварии и бросил машину в соседнем дворе. Через некоторое время злоумышленник вернулся, где его и задержали. По словам Нефедовой, действия мужчины квалифицированы по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП.
— В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения, — отметила Нефедова.
Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Другое смертельно ДТП произошло в Подмосковье 19 мая. В ночь на пятницу на Володарском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате один человек погиб и еще четверо пострадали.