Водитель микроавтобуса задавил бабушку во дворе дома на западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Молодогвардейская улица, 30к1 Карта всех событий

На западе города водитель автомобиля Ford Transit задавил пенсионерку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, в понедельник, 22 мая.

По ее словам, трагедия произошла утром 21 мая во дворе дома № 30, корпус 1, по Молодогвардейской улице. Мужчина на грузовой машине сдавал назад и не заметил переходившую дорогу во дворе жилого дома 86-летнюю бабушку. Женщина попала под колеса авто и погибла на месте происшествия.

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Испугавшийся 37-летний водитель уехал с места аварии и бросил машину в соседнем дворе. Через некоторое время злоумышленник вернулся, где его и задержали. По словам Нефедовой, действия мужчины квалифицированы по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП.

— В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения, — отметила Нефедова.

Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Другое смертельно ДТП произошло в Подмосковье 19 мая. В ночь на пятницу на Володарском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате один человек погиб и еще четверо пострадали.