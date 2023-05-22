Пожар произошел в квартире жилого дома на Дубнинской улице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Дубнинская улица, 37к1 Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 22 мая.

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на 16-м этаже жилого дома № 37, корпус 1, по улице Дубнинской. До прибытия пожарных несколько человек эвакуировались из помещения.

В 13:02 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 20 квадратных метров. По словам знакомого с ситуацией собеседника «ВМ», жильцов осматривали сотрудники скорой помощи.

Другой пожар произошел в здании, в котором расположен Преображенский военкомат. Горели помещения на шестом и седьмом этажах. Площадь составила 50 квадратных метров. Людей из дома эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.