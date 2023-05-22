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Появились фотографии с места пожара в здании военкомата Преображенского района
Москва, Колодезный переулок, 14 Карта всех событий
Появились фотографии пожара в доме, в котором расположен военкомат Преображенского района.
Пожар произошел на Колодезной улице в доме № 14. Горели помещения на седьмом этаже. В какой-то момент огонь перекинулся на чердак. Людей из дома эвакуировали. В результате возгорания никто не пострадал.
На данный момент пожар уже ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Еще один пожар произошел на Ярцевской улице в доме № 22 вечером 21 мая. Горела вытяжка в местном кафе. Из помещения эвакуировали 350 человек. С огнем удалось справиться до прибытия МЧС.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему незамужним женщинам нельзя носить черное 25 мая Народный календарь. Как предсказать погоду и прогнать русалок 24 мая Народный календарь. Как можно разбогатеть на Симонов день, 23 мая Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода
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