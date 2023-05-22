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Появились фотографии с места пожара в здании военкомата Преображенского района

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Появились фотографии с места пожара в здании военкомата Преображенского района
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Колодезный переулок, 14 Карта всех событий

Появились фотографии пожара в доме, в котором расположен военкомат Преображенского района.

Пожар произошел на Колодезной улице в доме № 14. Горели помещения на седьмом этаже. В какой-то момент огонь перекинулся на чердак. Людей из дома эвакуировали. В результате возгорания никто не пострадал.

На данный момент пожар уже ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Появились фотографии с места пожара в здании военкомата Преображенского района Фото: Вечерняя Москва

Еще один пожар произошел на Ярцевской улице в доме № 22 вечером 21 мая. Горела вытяжка в местном кафе. Из помещения эвакуировали 350 человек. С огнем удалось справиться до прибытия МЧС.

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