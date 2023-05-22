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Губернатор Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году Московская область завершит большую программу расселения аварийного жилья. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он напомнил, что на первом этапе проект охватил около 23,9 тысячи человек, передает «Радио 1». Им должны предоставить новое жилье или выдать денежные сертификаты.

Он пояснил, что в этом году завершится расселение жилья, которое было признано аварийным до 2017 года. Перед регионом была поставлена задача построить 814 современных домов для улучшения условий жизни людей из аварийных и ветхих квартир.

Далее в регионе приступят к реализации следующего этапа программы: расселению жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2022 года, передает «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что решению проблем дольщиков и расселению аварийного жилья уделят особое внимание в наступившем году.

Подмосковье Жилье ветхие и аварийные дома
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