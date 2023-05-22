Мужчина на севере Москвы угнал машину, пригрозив ее хозяину арбалетом

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Зеленоградская улица Карта всех событий

На севере столицы вооруженный арбалетом мужчина угнал дорогую иномарку. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 22 мая.

По его словам, 59-летний владелец иномарки договорился со злоумышленником в интернете о продаже своей машины за пять миллионов 600 тысяч рублей. Для проведения тест-драйва мужчины договорились встретиться на Зеленоградской улице.

Во время пробной поездки потенциальный покупатель внезапно вытащил из пакета арбалет и направил его на владельца авто. Боясь за свою жизнь, мужчина выбежал из машины. После того как преступник скрылся, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Украденный автомобиль был найден в Подмосковье менее чем через час. Там же был обнаружен и изъят арбалет. Подозреваемого сотрудники уголовного розыска задержали на Флотской улице. Им оказался ранее судимый 54-летний гость столицы.

Фигуранта заключили под стражу, а автомобиль уже вернули владельцу.

Другое дело по статье «Разбой» закончилось сроками в колонии для бывших сотрудников полиции. Трое злоумышленников ворвались в квартиру к жителю города Долгопрудный, избили его, подбросили ему наркотики и начали вымогать у него деньги. Суд признал их виновными и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.