Петербург занял первое место в рейтинге городов с лучшим кофе

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Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге городов, где варят самый вкусный кофе. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма.

За Санкт-Петербург отдали свои голоса 37 процентов респондентов. Аналитики напомнили, что традицию пить кофе в нашу страну привез основатель Санкт-Петербурга император Петр Великий. В 1720 году в городе начала работать первая российская кофейня.

В настоящее время в городе открыты сотни кафе, где готовят этот напиток на любой вкус. Существует даже рецепт кофе по-петербургски, предложенный Музеем кофе: двойной эспрессо, небольшое количество воды и молочная пена, передает газета «Петербургский дневник».

Исследование британских ученых показало, что кофе в умеренных количествах защищает от диабета и набора лишнего веса, передает Nation news.

Недавно специалисты из издания Esquire провели опрос среди кофеманов. В результате выяснилось, что чрезмерное употребление кофе действительно может быть опасным для состояния здоровья и нервов.