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Приметы и советы

Мужчине раздробило руку из-за взрыва газового баллона в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчине раздробило руку из-за взрыва газового баллона в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Подмосковье мужчине раздробило руку из-за взрыва газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 22 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в городском округе Орехово-Зуево. 36-летний мужчина отдыхал на природе, и в какой-то момент у него в руке взорвался газовый баллон. В результате хлопка кисть мужчины была серьезно повреждена. Его госпитализировали.

Мужчине раздробило руку из-за взрыва газового баллона в Подмосковье Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В отделении местной больницы пострадавшему поставили диагноз «размозжение мягких тканей кисти и фаланг пальцев». Было принято решение проводить операцию.

— Во время первого этапа мы провели тщательную обработку ран и собрали все кожные лоскуты. Затем наложили мужчине аппарат временной фиксации, — рассказал врач-травматолог-ортопед Дмитрий Лактанов.

Процедура прошла успешно, медики смогли сохранить чувствительность, микроциркуляцию и подвижность кисти пострадавшего. В данный момент мужчина чувствует себя хорошо, его выписали из больницы. Теперь жителю Подмосковья предстоит длительный процесс реабилитации.

Другой инцидент произошел в Наро-Фоминске. Подросток гулял с друзьями по лесу и напоролся на старинный ржавый штык от винтовки. Оружие проникло в мягкие ткани молодого человека более чем на 15 сантиметров. Пострадавшего госпитализировали.

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