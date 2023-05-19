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Подросток в Подмосковье напоролся на штык от старинной винтовки и попал в больницу

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток в Подмосковье напоролся на штык от старинной винтовки и попал в больницу
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье подросток нечаянно напоролся на штык старинной винтовки и попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в пятницу, 19 мая.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. Во время прогулки с друзьями в лесу 14-летний подросток напоролся на старинный ржавый штык от винтовки, который вошел в мягкие ткани юноши более чем на 15 сантиметров. Пострадавшего госпитализировали.

Подросток в Подмосковье напоролся на штык от старинной винтовки и попал в больницу Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

— Из-за риска повреждения внутренних органов, прямой кишки, мочевого пузыря, вмешательство проводилось под общей анестезией, — рассказал заместитель главного врача по медицинской части, детский врач-хирург Денис Монахов.

Операция прошла успешно. Подростка оставили в отделении детской хирургии, откуда он был выписан в удовлетворительном состоянии через непродолжительное время.

Другую операцию провели врачи Видновской больницы. Медики извлекли изо лба девочки рог единорога, который находился в ране более двух лет.

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