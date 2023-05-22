Как правильно организовать детский отдых летом: советы психолога

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В летний период дети могут не только улучшить свое здоровье и набраться сил, но и обрести новые навыки. Чтобы теплый сезон прошел без вреда для ребенка, важно грамотно поддерживать контакт с ним и объяснить, что делать в случае возникновения проблем. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

Как отметила эксперт, в летний период особое внимание стоит уделить здоровью детей.

— Родители могут поехать с ребенком на дачу, в лес или на природу. Важно, чтобы на природе у ребенка была возможность двигаться. Как минимум должна быть компания ребят, чтобы дети вместе придумали, чем заняться. Возможно, детям понравится посещение оздоровительного лагеря. Есть много городских лагерей. И если родители работают и с детьми находиться не могут, то там ребенок будет в безопасности, — уверена психолог.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что многие дети очень любят купаться в бассейнах, речке, озере или море — в зависимости от того, где у них есть возможность это делать. При этом чтобы водные процедуры были безопасными, они должны осуществляться под присмотром родителей, уверена Наумова.

По мнению специалиста, лето — хорошая возможность для ребенка не только отдохнуть, но и развить новые навыки.

— 15 дней после окончания учебного года лучше ничего не делать, а потом можно потихоньку внедрять какое-то маленькое расписание. Нужно, чтобы дети посещали мероприятия, театры, кинотеатры, смотрели выставки. Важно не забывать про чтение. Если ребенок не успевает по каким-то предметам, то летом хорошо бы инициировать посильную деятельность, которая будет помогать ребенку в школе, — посоветовала эксперт.

При этом, подчеркнула психолог, не стоит забывать о безопасности детей. В частности, им нужно напомнить, что нельзя никуда уходить с незнакомыми людьми. Ребенку обязательно надо выдать телефон, чтобы он постоянно был на связи с родителями, порекомендовала собеседница «ВМ».

Кроме того, сам ребенок тоже должен быть готов предпринять грамотные действия в случае возникновения проблем, заметила эксперт.

— Важно проговорить с ребенком и другие возможные ситуации. Например, ребенок должен носить кепку, чтобы не получить солнечный удар. Или, например, если ребенок поцарапался ржавым гвоздем, то он должен обработать рану перекисью водорода, — заключила Наумова.