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Детский буллинг: что делать, если ребенок травит сверстников

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что делать, если ребенок травит сверстников
Фото: shutterstock

Ежегодно 4 мая во всем мире отмечается День борьбы с буллингом. Однако дети часто не только становятся объектом издевательств, но и сами являются теми, кто травит сверстников. Почему так происходит, «Вечерней Москве» рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова.

Почему дети буллят других

По ее мнению, ребенок, который травит сверстников, сам подвергался буллингу и критике со стороны взрослых.

— Если родители заметили, что их ребенок травит другого малыша, важно осознать, почему он это делает. Как правило, его самого травили. Его подавляли, обижали били или кричали. Сам ребенок чувствует несправедливость и хочет, чтобы она восторжествовала. Поэтому он агрессирует на другого малыша и смотрит, как тот будет выходить из ситуации, чтобы научиться самому в следующий раз справляться с буллингом, — объяснила Наумова.

Кроме того, специалист считает, что неправильное поведение родителей может спровоцировать ребенка к проявлению буллинга по отношению к другим детям.

— Ребенок чувствует себя непринятым, неуспешным и незначимым. Возможно, у него есть сложности с поведением и обучением. Ему постоянно говорят, что им недовольны, он не нравится взрослым. Таким образом малыш пытается проявить себя и понравиться окружающим, — заверила психолог.

Как помочь ребенку-агрессору

По словам Наумовой, такому ребенку необходима психологическая помощь. Родители должны окружить его любовью и заботой, перестать ругать за оценки и плохое поведение, а также помочь ему исправиться.

— Если малышу сложно усваивать школьную программу, нужно обратиться к нейропсихологу для того, чтобы понять, почему у ребенка нет успехов в учебе. Специалист даст рекомендации, которые помогут наладить ситуацию. Родители должны поддержать и помочь достигнуть результата, — подчеркнула специалист.

Родители должны всегда найти то, за что можно похвалить ребенка, показать ему его хорошие стороны. Если ребенок чувствует себя любимым и ценным в семье, у него пропадает желание травить сверстников, чтобы доказать себе свою значимость, заключила Наумова.

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