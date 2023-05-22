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Виновного в гибели девочки в парке в Мытищах приговорили к 11 месяцам исправительных работ

Степан Жирнов
Происшествия
Виновного в гибели девочки в парке в Мытищах приговорили к 11 месяцам исправительных работ
Фото: СК РФ
Московская область, городской округ Мытищи, Клязьминский лесопарк Карта всех событий

Бригадира, виновного в гибели трехлетней девочки в парке в Мытищах, приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

Мытищинский суд признал бригадира монтажников виновным в гибели трехлетней девочки в городском парке. Гражданин Узбекистана не учел особенностей конструкции, а также допустил присутствие ребенка в районе проведения работ.

При этом родители погибшей просили суд простить мужчину, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке. Судья вынес мягкое наказание: 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов дохода в пользу государства, сообщил «МК».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 9 октября 2022 года на территории базы отдыха, недалеко от деревни Новоалександрово. 31-летний гражданин Узбекистана пришел вместе с малолетней дочерью погулять в парк, в котором иностранные рабочие разбирали шатер от недавно состоявшейся свадьбы. Родитель решил помочь землякам и оставил ребенка без присмотра. В ходе демонтажа конструкция накренилась и упала на ребенка. От полученных травм девочка скончалась в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

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