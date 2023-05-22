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Кардиолог Клодас назвала продукты, снижающие «плохой» холестерин

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Кардиолог Клодас назвала продукты, снижающие «плохой» холестерин
Фото: shutterstock

Врач-кардиолог Элизабет Клодас перечислила продукты, способные снизить уровень «плохого» холестерина и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист советует включить в рацион овсяные хлопья. Они содержат полезные антиоксиданты, которые улучшают состояние сосудов и нормализуют давление. Также полезны фасоль и бобовые, в частности, нут.

Также Клодас посоветовала ежедневно есть листовую зелень. Пользу также принесут орехи, семечки и авокадо, передает МИР 24.

Неврологи ранее назвали факторы, влияющие на развитие сердечно-сосудистых заболеваний: курение, соль, высокое давление, холестерин, болезни почек, диабет и лишний вес, передает Царьград.

Главный врач ГКБ № 71, телеведущий Александр Мясников рассказал, может ли холестерин быть полезен и можно ли нормализовать его уровень в крови без лекарств.

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