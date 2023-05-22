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Нутрициолог Тиханычева дала рекомендации по выбору клубники

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Тиханычева дала рекомендации по выбору клубники
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Нутрициолог Жанна Тиханычева дала советы, как выбирать качественную клубнику.

При выборе клубники стоит обращать внимание на ее внешний вид. Выбирать слишком крупные ягоды идеальной формы не рекомендуется. Такие плоды могли быть выращены при помощи химикатов.

Цвет ягод должен быть насыщенным, бордовым, недозрелые ягоды не принесут пользы организму, так как в них недостает микроэлементов.

Не стоит приобретать продукт вдоль дорог и трасс, в переходах и других местах несанкционированной торговли, передает «Москва 24».

В свою очередь агроном Леонид Круглов сообщил, что первый урожай клубники был в Крыму. Ягоду собирали 26 апреля, таким образом, эта партия появилась на прилавках в середине мая, передает ФАН.

19 мая в столице начали свою работу клубничные развалы. «Вечерняя Москва» рассказывает традицию их появления.

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