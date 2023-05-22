Суд арестовал сжегшего Коран по указанию спецслужб Украины жителя Волгограда

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Волгоградский суд арестовал местного жителя, который сжег Коран по заданию украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ).

— По ходатайству следственного органа в отношении Никиты Журавеля судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

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Находясь в зале суда, Журавель заявил, что ему стыдно за свой поступок перед всеми мусульманами мира.

Житель Волгограда Никита Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной на улице Поворинской, совершил сожжение Корана. Все свои действия он снял на видео.

Позднее он признался на допросе, что сжег Коран по поручению СБУ. Уточняется, что за совершение этой акции Журавелю пообещали заплатить 10 тысяч рублей. Кроме того, он также снимал на видеокамеру военные объекты по поручению украинских спецслужб.

В марте украинский военный сжег Коран. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о награде в десять миллионов рублей за пленение виновного, который глумился над священной книгой.