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Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской области
Фото: Pixabay

Правовой режим контртеррористической операции введен на территории Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения, — заявил он.

Режим подразумевает разные ограничения — от проверок документов, удостоверяющих личность, до приостановления деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

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