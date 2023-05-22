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Что известно о нападении украинской диверсионной группы на Белгородскую область

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Что известно о нападении украинской диверсионной группы на Белгородскую область
Фото: Pixabay

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 9:00 украинская армия вела обстрел этой территории. «Вечерняя Москва» собрала заявления губернатора региона Вячеслава Гладкова о событиях в области.

В ночь на понедельник на здание администрации села Головчин в Грайворонском округе украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Из-за взрыва загорелась крыша здания. Также село несколько раз было обстреляно украинскими войсками вечером 21 мая.

Обстрел Грайворонского округа возобновился в 9 часов утра. Позднее Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле пострадали мужчина и женщина, которых госпитализировали с минно-взрывными ранениями.

Около 14:00 на территорию округа проникла группа украинских диверсантов. Ликвидацией диверсантов занялись Вооруженные силы России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ.

Позднее Гладков сообщил, что от действий диверсантов ВСУ пострадали три мирных жителя. Трое мужчин и одна женщина были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Кроме того, снаряды попали в три частных дома, которые из-за этого загорелись. В селе Замостье снаряд попал в детский сад.

О проникновении в Белгородскую область диверсантов доложили президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что целью диверсии является попытка отвлечь внимание от потери Киевом Артемовска.

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