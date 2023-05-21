Гладков: С дрона на здание администрации села Головчино в Белгородской области сбросили взрывное устройство

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В Грайворонском городском округе с квадрокоптера на здание администрации села Головчино было сброшено взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в результате происшествия загорелась крыша здания.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уже на месте и приступают к тушению, — написал он в Telegram-канале.

19 мая беспилотник рухнул во дворе жилого многоквартирного дома в Белгороде. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет.

До этого Вооруженные силы Украины впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого украинские военные выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.