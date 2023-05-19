Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Белгороде

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Беспилотник рухнул во дворе жилого многоквартирного дома в Белгороде. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет, — заявил он.

Сейчас на месте крушения беспилотника работают сотрудники оперативных служб города и взрывотехники, написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого ВСУ выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил портал Mash.

Губернатор региона ранее сообщил о взрыве беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, принадлежал ВСУ. Инцидент произошел в селе Ольховатка в ночное время. Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам. Были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль.