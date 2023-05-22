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Диверсионная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгорода

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Диверсионная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгорода
Фото: kyivcity.gov.ua

Диверсионно-разведывательная группа украинских войск зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, — написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее в Грайворонском городском округе в Белгородской области с квадрокоптера на здание администрации села Головчино было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего загорелась крыша здания.

Недавно ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого украинские военные выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.

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