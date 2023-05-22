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Гладков сообщил об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Гладков сообщил об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Фото: belregion.ru

Украинская армия обстреливает Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей, — сообщил он.

С российской стороны работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне Глакдов сообщил, что в Грайворонском городском округе в Белгородской области с квадрокоптера на здание администрации села Головчино было сброшено взрывное устройство.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после освобождения Артемовска (украинское название Бахмут) у российской армии появятся новые военные цели. Собеседник «ВМ» предположил, что Россия продолжит освобождение населенных пунктов в новых регионах. Это связано с тем, что по Конституции РФ они являются частью страны.

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