Фото: Минобороны РФ

После освобождения Артемовска (украинское название Бахмут) у российской армии появятся новые военные цели. Об этом «Вечерней Москве» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Собеседник «ВМ» предположил, что Россия продолжит освобождение населенных пунктов в новых регионах. Это связано с тем, что по Конституции РФ они являются частью страны.

— Освобождение таких населенных пунктов, как Авдеевка, Северск, Марьинка, Славянск, Константиновка, Краматорск, которые по Конституции РФ являются частью российской территории, — сказал Дандыкин.

По мнению эксперта, лето ожидается очень жарким с точки зрения военных действий. При этом все события на поле боя будут складываться в пользу российской армии.

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю Артемовска украинскими войсками. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «ВМ».