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Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска

Ирэна Колесова
В мире
Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Освобождение Артемовска на территории Донецкой Народной Республики подошло к концу. С таким сообщением в Министерстве обороны выступили в воскресенье, 21 мая.

— На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск, — сказали в ведомстве.

Позиции частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Артемовске будут переданы Вооруженным силам России. Сами бойцы «Вагнера» начнут выходить из города с 25-го числа. Об этом 20 мая, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, Артемовск был полностью взят под контроль российских войск около полудня 20 мая. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали данное заявление.

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