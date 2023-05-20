Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» начнут выходить из Артемовска с 25 мая

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Позиции частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут) будут переданы Вооруженным силам России. Сами бойцы «Вагнера» начнут выходить из города с 25-го числа. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

По его словам, Артемовск был полностью взят под контроль российских войск около полудня 20 мая. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали данное заявление.

— С 25-го числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным, — сообщил Пригожин в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», операция в Артемовске продлилась 224 дня. Она началась 8 февраля 2022 года.

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» полностью захватили укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжали атаковать противника.

7 мая Пригожин заявил, что задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, она была рассчитана на дробление подразделений ВСУ и организацию передышки войск России для восстановления боеспособности.