«Приезжай и сам посмотри»: Медведев ответил Маску в соцсетях на вопрос об Артемовске

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригласил американского предпринимателя Илона Маска посетить Артемовск (украинское название — Бахмут). Соответствующий пост в социальных сетях он опубликовал в субботу, 20 мая.

Публикация Маска была еще в октябре 2022 года. Тогда американский предприниматель назвал Медведева «хорошим троллем» и спросил, как обстоят дела в Артемовске.

— Илон, ты спрашивал меня насчет Бахмута. Приезжай и сам посмотри, — написал Медведев в соцсети в ответ на публикацию Маска.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над Артемовском. При этом официальных комментариев от Министерства обороны РФ по данному вопросу не поступало.

Также в обращении, распространенном пресс-службой Пригожина, основатель ЧВК сказал, что позиции «Вагнера» в Артемовске будут переданы Вооруженным силам России, а бойцы начнут покидать город с 25 мая. До этой даты будут проведены осмотр города и создание необходимых рубежей обороны.