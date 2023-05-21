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Зеленский признал потерю Артемовска украинскими войсками

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Зеленский признал потерю Артемовска украинскими войсками
Фото: flickr/number10gov

Украинская армия потеряла контроль над городом Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах, — цитирует его РИА Новости.

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом Артемовск. По его словам, операция в городе продлилась 224 дня.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

По словам Пригожина, позиции в Артемовске будут переданы Вооруженным силам России. Бойцы организации начнут выходить из города с 25 числа. По его словам, Артемовск был полностью взят под контроль российских войск около полудня 20 мая.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев.

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