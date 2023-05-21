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Путин поздравил российских бойцов со взятием Артемовска

Ирэна Колесова
Политика
Путин поздравил российских бойцов со взятием Артемовска
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР. Такое сообщение распространили в пресс-службе Кремля.

— Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды Вагнер, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска, — сообщили в пресс-службе, пишет РИА Новости.

Освобождение Артемовска на территории Донецкой Народной Республики подошло к концу. С таким сообщением в Министерстве обороны выступили в воскресенье, 21 мая. Там отметили, что на артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск.

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