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Взятие Артемовска (украинское название Бахмут) является важным событием, которое может подтолкнуть к росту интенсивности боев на других направлениях либо, напротив, создать почву для начала мирных переговоров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

224 дня борьбы

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом Артемовск. По его словам, операция в городе продлилась 224 дня.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

Следом президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия потеряла контроль над городом Артемовском. На полях саммита «Большой семерки» в Хиросиме украинского лидера спросили, остается ли Артемовск под контролем Киева.

— Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах, — ответил он.

Начало краха Зеленского

По мнению собеседника «ВМ», Артемовск на протяжении последних нескольких месяцев выступал важной стратегической точкой. И его захват российскими войсками в некоторой степени свидетельствует о «начале краха Зеленского».

— Для Киева это удар, для Зеленского — двойной удар. И поскольку ни для кого не секрет, что украинский президент полностью руководим Западом, если там посчитают, что потеря Украиной Артемовска — это благодатная почва для начала мирных переговоров, то никто не будет обращать внимание на указ № 679, который издал Зеленский, — заметил политолог.

Напомним, украинский лидер издал указ о запрете Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Журавлев подчеркнул: если в Вашингтоне готовы начать переговоры о мирном урегулировании отношений между Москвой и Киевом, вполне возможно, что Зеленского отправят в отставку.

— В дипломатии есть определенные точки, дойдя до которых стратегия дальнейшая может измениться, — подчеркнул политолог. — В былые времена государство, которое хотело начать переговоры с враждующей с ней страной, меняло главу МИД или даже президента, чтобы убрать ненужные элементы, напоминающие о негативных периодах отношений. И тогда стратегия полностью изменялась. В случае с Зеленским может произойти такая же ситуация: клоуна уберут, и начнется мирный процесс переговоров. То есть у Зеленского начнется теперь черная полоса.

Попытки вернуть город

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «ВМ» заметил, что название города Артемовска еще не скоро сойдет с ежедневных военных сводок.

— Киев будет пытаться вернуться в Артемовск. Это очень важная цель на Донбасской дуге. Но то, что потеря данного населенного пункта ударила мощно по имиджу Зеленского, — это сто процентов, — заявил эксперт.

Однако сейчас, по мнению специалиста, любые попытки ВСУ вновь вторгнуться в Артемовск потерпят крах.

— Украинской армии не помогут ни HIMARS, ни дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Киеву поставил Лондон. Зеленский продолжит свой вояж по всем странам мира в попытках выклянчить все новое оружие. Я сомневаюсь, что это возымеет успех. Даже нынешние поездки по арабским государствам и выступление в Хиросиме вряд ли как-то помогут украинскому лидеру разрешить ситуацию на фронте в свою пользу, — считает эксперт.

Дандыкин добавил: пока у ВС РФ есть такие сверхзвуковые высотные всепогодные истребители, как МиГ-31 или многоцелевые истребители Су-57 и Су-35, победить российскую армию будет крайне тяжело тем арсеналом оружия, который поставляется украинской стороне.

Новые цели

Эксперт убежден, что после взятия Артемовска у РФ появятся новые военные цели — освобождение таких населенных пунктов как Авдеевка, Северск, Марьинка, Славянск, Константиновка, Краматорск, которые по Конституции РФ являются частью российской территории.

По мнению Дандыкина, лето ожидается очень жарким с точки зрения военных действий, при этом все события, по его мнению, будут складываться в пользу РФ.