Губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших жителях Грайворона

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Трое жителей города Грайворон пострадали в результате действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— В Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сообщил глава региона.

Он добавил, что в городе также снаряды попали в три частных дома, которые из-за этого загорелись. Кроме того, один прилет произошел в здание администрации.

В селе Замостье снаряд попал в детский сад. Пострадала одна женщина, масштаб разрушений уточняется, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщил о пострадавших мужчине и женщине в селе Глотово. Они были госпитализированы с минно-взрывными ранениями.

О проникновении ДРГ в Белгородскую область стало известно днем 22 мая. На ликвидацию диверсантов выдвинулись Вооруженные силы России, погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

Днем ранее в Грайворонском городском округе в Белгородской области с квадрокоптера на здание администрации села Головчино было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего загорелась крыша здания.