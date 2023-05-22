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Приметы и советы

Путину сообщили об украинских диверсантах в Белгородской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Путину сообщили об украинских диверсантах в Белгородской области
Фото: Администрация президента РФ

Президенту России Владимиру Путину доложили о диверсионно-разведывательной группе ВСУ, которая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, — заявил он.

По словам Пескова, на месте происшествия находится достаточное количество сил и средств для выдавливания украинских диверсантов. Пресс-секретарь также заявил, что целью диверсии — отвлечь внимания от бахмутского направления и свести политические потери Киева от потери Артемовска до минимума, передает РИА Новости.

О заходе на территорию Белгородской области украинских диверсантов 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Днем ранее в Грайворонском городском округе в Белгородской области с квадрокоптера на здание администрации села Головчино было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего загорелась крыша здания.

Украина Дмитрий Песков Белгородская область Владимир Путин
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