Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий разместить замещающие облигации до 1 января 2024 года. Документ опубликован в понедельник, 22 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны исполнить обязательства перед держателями. Сделать это они должны путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых производится с помощью еврооблигаций для привлечения средств на приобретение новых.

Участники рынка смогут в дальнейшем разместить дополнительные облигации неограниченное количество раз. При этом их объем не должен превышать количество еврооблигаций, обязательства по которым не исполнены, говорится в тексте указа.

Правительство Москвы планирует до конца мая 2023 года выпустить первые зеленые облигации. Полученные от эмиссии ценных бумаг средства направят на закупку электробусов.