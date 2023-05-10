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Москва выпустит первые городские зеленые облигации для горожан в конце мая. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций и условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России, — говорится в сообщении.

Полученные от эмиссии ценных бумаг средства направят на закупку электробусов. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, объем эмиссии составит два миллиарда рублей, срок обращения — два года.

В апреле стало известно, что столичные власти выпустят зеленые облигации, которые позволят населению инвестировать в экологические проекты. Приобрести их можно будет на платформе Московской биржи «Финуслуги».

Заведующий кафедрой гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин факультета экономики и менеджмента МОФ РАНХиГС Леонид Мирошниченко рассказал, какие новые возможности может предоставить «зеленое финансирование». По его словам, компании при выпуске таких бумаг получат возможность привлекать средства по заниженным ставкам и могут рассчитывать на налоговые льготы и другие меры поддержки от правительства.