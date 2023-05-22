Диетолог Соломатина рассказала, когда нужно считать калории и как делать это правильно

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Подсчет калорий может быть лишним в том случае, если у человека нет никаких проблем со здоровьем. Однако если по определенным причинам снизить вес требуется быстро, учет калорий можно вести, причем делать это нужно правильно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, большинству людей необязательно знать, сколько конкретно калорий в день они потребляют. Гораздо важнее — какие именно продукты есть в рационе, уверена специалист.

— Когда человек просто приблизительно знает, в каком весе он находится (и при этом не поправляется), ему надо понимать объем съедаемой пищи. Важно не только то, сколько человек ест, но и что именно. В куске мяса с овощами и шоколадном батончике по калорийности все будет приблизительно одинаково, но только мясом и салатом человек наестся, а после батончика ему захочется есть через 30–40 минут. Кроме того, человек не получит ни клетчатки, ни белка, ни витаминов. То есть если человек съел кусок торта, то ему уже не стоит есть сегодня конфеты, — объяснила диетолог.

Тем не менее в некоторых случаях считать калории все-таки стоит, заметила собеседница «ВМ». Так, считать калории обязательно нужно выступающим спортсменам: лишние килограммы для них — катастрофа. То же самое касается моделей или людей, которые занимаются балетом. При некоторых заболеваниях (например, лишнем весе или диабете) тоже нужно внимательно следить за массой тела, подчеркнула врач.

Иногда подсчета калорий не избежать, если требуется хирургическое вмешательство или человек худеет по специальной диете, заметила Соломатина.

— Считать калории нужно, если необходимо резко похудеть. Например, когда человеку нужно срочно делать операцию, но из-за лишнего веса его не готовы положить на операционный стол. Или, например, когда человек худеет по какой-то программе снижения веса, — рассказала эксперт.

Считать калории необходимо правильно, подчеркнула специалист. Первое время можно взвешивать продукты и сверяться с таблицей, в которой указана их калорийность, в конце дня делая подсчеты. В будущем процесс уже будет происходить автоматически. Однако не стоит забывать, что без взвешивания подсчет калорий будет чуть менее точным, заключила врач.