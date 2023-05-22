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«Она похоронила себя»: актриса Васильева поставила крест на карьере Пугачевой

Евгений Силаев
Общество
«Она похоронила себя»: актриса Васильева поставила крест на карьере Пугачевой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева, решившая уехать в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным*, окончательно похоронила себя и свою карьеру. Об этом заявила актриса Татьяна Васильева.

По ее словам, Галкин* оказался подлым человеком. Сначала артист зарабатывал деньги в России, а потом уехал и начал нелестно отзываться о соотечественниках. По мнению Васильевой, он долгое время копил в себе злобу.

Отдельно актриса вспомнила Аллу Пугачеву. По ее мнению, отъезд из России со скандальным супругом перечеркнул карьеру Примадонны.

— Она безумно талантлива, второй такой нет и не будет. Но она глупая. Чего она туда поперлась? Чего ей здесь не хватало? За Галкиным? Но это абсурд. У нее своеобразные супруги. Кто поверит, что Галкин — полноценный муж? Я извиняюсь, конечно. Не очень понимаю ее выбор. Сейчас все подыгрывают ей, мол, какой счастливый брак, детки… Это их жизнь, их право так печально закончить. Мне ее жаль. Она похоронила талант, похоронила себя. Она могла бы еще и петь, мне кажется, — заявила Васильева в интервью журналисту Вячеславу Манучарову.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* недавно заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Музыкант не смог скрыть, что с презрением относится к некоторым соотечественникам.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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