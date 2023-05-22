Стали известны актрисы российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

кадр из телесериала «Постучись в мою дверь», 2020

Создатели российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в понедельник, 22 мая, назвали имена актрис, которые сыграют в отечественной ленте. Список артисток «Вечерней Москве» предоставила пресс-служба платформы Premier.

Подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Создатели подчеркнули, что в российской версии второстепенные персонажи получат больше экранного времени, чем в оригинале.

В то же время имена остальных актеров, в том числе исполнителей главных ролей, держат в секрете.

«Постучись в мою дверь» — турецкая романтическая комедия об отношениях флористки и бизнесмена. Два сезона оригинального проекта вышли в 2020 и 2021 годах.

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