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Приметы и советы

Стали известны актрисы российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Евгений Силаев
Общество
Стали известны актрисы российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
кадр из телесериала «Постучись в мою дверь», 2020

Создатели российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в понедельник, 22 мая, назвали имена актрис, которые сыграют в отечественной ленте. Список артисток «Вечерней Москве» предоставила пресс-служба платформы Premier.

Подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Создатели подчеркнули, что в российской версии второстепенные персонажи получат больше экранного времени, чем в оригинале.

В то же время имена остальных актеров, в том числе исполнителей главных ролей, держат в секрете.

«Постучись в мою дверь» — турецкая романтическая комедия об отношениях флористки и бизнесмена. Два сезона оригинального проекта вышли в 2020 и 2021 годах.

В начале мая киностудия Universal Pictures официально представила второй трейлер картины «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Фильм расскажет историю американского физика, который в годы Второй мировой войны разработал первые образцы ядерного оружия. Премьера запланирована на 21 июля.

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