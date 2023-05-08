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Появился второй трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Евгений Силаев
В мире
Появился второй трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
Фото: Youtube / Universal Pictures

Киностудия Universal Pictures официально представила второй трейлер картины «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Ролик появился в понедельник, 8 мая, на YouTube-канале студии.

В трейлере зрителям показали главного героя картины Роберта Оппенгеймера, которого сыграл Киллиан Мерфи. Также в ролике появились и другие актеры, которые сыграют центральные роли. В частности, речь идет о Флоренсе Пью и Мэтте Дэймоне.

«Оппенгеймер» расскажет историю американского физика, который в годы Второй мировой войны разработал первые образцы ядерного оружия. Премьера фильма запланирована на 21 июля.

Ранее студия Warner Bros. представила первый трейлер второй части фильма «Дюна». Еще задолго до выхода в свет картина стала самой ожидаемой премьерой года, ее релиз запланирован на ноябрь. О чем продолжение «Дюны», чего ждать от фильма и выйдет ли он в российском прокате — в материале «Вечерней Москвы».

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