Появился второй трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Фото: Youtube / Universal Pictures

Киностудия Universal Pictures официально представила второй трейлер картины «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Ролик появился в понедельник, 8 мая, на YouTube-канале студии.

В трейлере зрителям показали главного героя картины Роберта Оппенгеймера, которого сыграл Киллиан Мерфи. Также в ролике появились и другие актеры, которые сыграют центральные роли. В частности, речь идет о Флоренсе Пью и Мэтте Дэймоне.

«Оппенгеймер» расскажет историю американского физика, который в годы Второй мировой войны разработал первые образцы ядерного оружия. Премьера фильма запланирована на 21 июля.

Ранее студия Warner Bros. представила первый трейлер второй части фильма «Дюна». Еще задолго до выхода в свет картина стала самой ожидаемой премьерой года, ее релиз запланирован на ноябрь. О чем продолжение «Дюны», чего ждать от фильма и выйдет ли он в российском прокате — в материале «Вечерней Москвы».