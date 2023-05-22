Офорт Рембрандта по сюжету полотна из собрания Лувра выставят на аукционе в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Гравюра Рембрандта XVII века, изображающая библейское предание об архангеле Рафаэле, станет топ-лотом аукциона «Первые имена мирового искусства» галереи Altmans в Москве. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе галереи.

Стоимость эстампа составит 1,3 миллиона рублей на старте. Среди других топ-лотов особенно выделяются две литографии Сальвадора Дали с автографом художника. В каталоге также будет представлена оригинальная графика Гойи, Шагала, Матисса, Пикассо и других известных мастеров XVII–XXI веков.

Каталог аукциона пополнят несколько эстампов Дали, созданных им по мотивам «Божественной комедии». На каждую тысячу строк поэмы художник нарисовал по акварельному рисунку, которые после перевели на печатные пластины.

Общее количество гравюр Дали составило 3500 штук, каждую из которых сюрреалист утвердил лично. После публикации произведения художник настоял на уничтожении всех ксилографических досок — напечатать новые листы с тех пор было технически невозможно.

Кроме того, собрание дополнит оригинальный рисунок «Ежик в тумане» Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой. Ознакомиться с коллекцией желающие смогут на выставке в галерее Altmans, которая будет проходить параллельно с самим аукционом с 29 мая по 13 июня.

Россияне стали чаще ходить на выставки. Популярность музеев растет, событий становится все больше, а сами выставки начали менять свой формат в пользу большей интерактивности и эффекта погружения, рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Афиша».