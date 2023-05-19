Тренд на экспозиции: россияне стали чаще ходить на выставки

Фото: Пресс-служба Яндекс Афиши

Россияне стали чаще ходить на выставки. Популярность музеев растет, событий становится все больше, а сами выставки начали менять свой формат в пользу большей интерактивности и эффекта погружения. Об этом в пятницу, 19 мая, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Афиша».

— Спрос на мероприятия во всех сегментах растет, а вместе с ним увеличивается количество событий и заказов. Быстрее всего растут сегменты выставок и стендапа, каждый из которых увеличился на 200 процентов, — сообщил Энрико Мазавришвили, директор по контенту «Яндекс Афиши».

По данным сервиса, в первом квартале 2023 года количество выставок выросло более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за весь прошлый год на «Яндекс Афише» было проведено около 568 выставок, в то время как за первые пять месяцев текущего года — уже больше 450.

В пресс-службе добавили, что организаторы выставок начали экспериментировать с методами погружения гостей в экспозицию. Например, самой продаваемой выставкой 2022 года стала выставка-байопик, которую посвятили Виктору Цою, также на вершину рейтинга взлетела выставка «Панк-культура. Король и Шут».

Тенденцию роста популярности экспозиций наблюдают не только в Москве, но и в целом по России. Во многих городах, где представлена «Яндекс Афиша», в топ-10 популярных событий обязательно входит выставка, которую проводят в одном из музеев города. Глядя на то, как на эти события реагирует аудитория, можно спрогнозировать, что тренд на выставки только усилится.

В Москве 20 мая состоится ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Ее главная тема в 2023 году — «История в истории». Столичные музеи, галереи, арт-центры и другие площадки подготовили к этому дню особую программу. О восьми самых интересных местах, которые стоит посетить, — в материале «Вечерней Москвы».