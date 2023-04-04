Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 20 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ежегодная акция «Ночь музеев» состоится в этом году 20 мая. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

— Тема акции созвучна году педагога и наставника — «История и истории». В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях, — рассказала она.

На портале «Культура.РФ» можно будет найти афишу всех мероприятий, а также расписание видеотрансляций. Музеи и учреждения культуры по всей стране уже готовят для посетителей экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы, написала министр в своем Telegram-канале.

Музей-заповедник «Коломенское» представит выставку «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина», которая пройдет во дворце царя Алексея Михайловича с 5 апреля по 24 мая. Экспозиция будет открыта для гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

На Гоголевском бульваре 3 апреля состоялось открытие фотовыставки, посвященной проекту «Заповедные кварталы». Координатором проекта выступает автономная некоммерческая организация «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области».