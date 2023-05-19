«Ночь музеев» — 2023: топ-8 интересных мест, которые стоит посетить 20 мая
В Москве 20 мая состоится ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Ее главная тема в 2023 году — «История в истории». Столичные музеи, галереи, арт-центры и другие площадки подготовили к этому дню особую программу. О 8 самых интересных местах, которые стоит посетить, — в материале «Вечерней Москвы».
Измайловский кремль
Измайловский кремль подготовил два необычных мастер-класса для детей, а также квест и экскурсию для взрослых.
- 16:00–18:00. В Музее русской игрушки пройдет творческий мастер-класс. На нем можно будет расписать деревянные игрушки — царицу ночи, кота-баюна и колокольчик.
- 18:00–20:00. В избушке Бабы-яги посетители смогут приготовить любимое лакомство колдуньи — съедобный гриб мухомор.
- 20:00–22:00. В Музее истории водки расскажут о производстве алкоголя в лихие 90-е, а также проведут квест «Тайны русской водки».
Кроме того, посетители смогут посмотреть экспозицию обоих музеев.
Время: 16:00–22:00 (в зависимости от события).
Цена билета: мастер-классы — 600-800 рублей, вход в музей — 300 рублей.
Музей Булгакова
Музей Булакова подготовил на 20 мая специальную программу. Так, москвичи смогут бесплатно посетить три площадки музея — Нехорошую квартиру (Большая Садовая, 10, кв. 50), где происходили действия романа «Мастер и Маргарита»; научно-просветительский центр (Большой Афанасьевский пер., 35–37, стр. 4); мемориальную квартиру писателя (Большая Пироговская, 35а).
Также музей покажет два иммерсивных спектакля — «Зойкина квартира» и «Бегемот-театр». Первая постановка основана на одноименной пьесе Булгакова, во второй — несколько котов Бегемотов позабавят зрителей шуточными спорами и представлениями.
Для любителей творчества писателя также составлены маршруты для самостоятельных прогулок с аудиогидами по Пречистенке и Патриаршим прудам.
Время: 19:00–02:00 (в зависимости от события).
Цена билета: бесплатно, на большинство мероприятий требуется предварительная регистрация.
Бункер-703 МИД СССР
Пожалуй, самое таинственное место для посещения — Бункер-703. Это подземное укрытие долгое время было спецобъектом МИД. Его рассекретили только в 2018 году.
В «Ночь музеев» бункер можно будет свободно посетить без экскурсий и ограничений по времени. Также 20 мая здесь состоятся пять мини-лекций от экспертов по защитным сооружениям.
Время: 13:00–23:00.
Цена билета: 600 рублей — взрослый, 300 рублей — детский.
«Коломенское»
В «Ночь музеев» можно бесплатно посетить все выставки, представленные в «Коломенском». Часть экспозиций и музейных пространств проработает до полуночи. Также здесь пройдут мастер-классы, экскурсии и лекции.
Кстати, в этом году музею-заповеднику исполняется сто лет. К его юбилею разработана специальная экскурсия «Коломенское: как все начиналось».
Время: 10:00–18:00 и 10:00 (в зависимости от экспозиции).
Цена билета: бесплатно, требуется предварительная регистрация.
Политехнический музей
Необычный досуг на 20 мая подготовил Политехнический музей. В одном из столичных баров команда музея проведет «Поликвиз» — увлекательную командную викторину для любителей науки, кино, литературы и поп-культуры.
Начало квиза в 14:30. Участие бесплатное, но потребуется зарегистрироваться на сайте музея.
Также 20 мая состоится экскурсия «Музей науки в городе», на которой расскажут о 150-летней истории Политеха.
Время: 14:30 (квиз), круглосуточно (экскурсии).
Цена билета: бесплатно, требуется регистрация.
«Царицыно»
На 20 мая в музее-заповеднике «Царицыно» запланирована обширная программа, в том числе экскурсии, выставки и концерт.
Особенно интересен музыкальный проект «Над временем», который пройдет в атриуме Хлебного дома с 22:00 до полуночи. На мероприятии среди прочего состоится DJ-сет с танцевальным батлом.
Время: 21:00–00:00 (в зависимости от события).
Цена билета: бесплатно, требуется регистрация.
Рок-квартирник в Музее Чайковского
В Музее П. И. Чайковского 20 мая пройдут несколько концертов. Один из них — «Рок на ночь глядя». На нем выступит группа ELGA. Музыканты исполнят любимые целыми поколениями хиты разных лет.
Композиции будут представлены в необычной аранжировке гитариста Александра Корпусева. Организаторы обещают «атмосферу настоящего живого квартирника».
Время: 21:00.
Цена билета: 700 рублей.
Пушкинский музей
Насыщенную программу на 20 мая подготовил и Пушкинский музей. В рамках культурной акции посетители смогут бесплатно осмотреть постоянную экспозицию музея.
Также в Пушкинском музее пройдет девять экскурсий (начиная с 17:30). В рамках одной из них — «Страх да и только» — лектор ответит на вопросы: чего люди боялись в разные времена и как пугали друг друга?
Время: 17:00–23:00.
Цена билета: бесплатно, требуется регистрация.
Полное расписание всех мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» можно найти на портале «Культура.РФ».