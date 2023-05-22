«А как ты справляешься?»: Бузова рассказала Воле, когда у нее в последний раз был секс

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Певица и телеведущая Ольга Бузова стала гостем нового выпуска «Шоу Воли». Признание певицы о последнем сексе ошарашило ведущего программы Павла Волю.

В ходе беседы он спросил у Бузовой, когда у нее последний раз был секс. Певица без тени смущения ответила, что это было в 2021 году. После чего ведущий удивился и спросил, как это возможно.

— А как ты справляешься? — задался вопросом шоумен.

Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что для нее есть вещи намного важнее.

— Для меня секс не главное. Для меня главное — любовь, Паш. И это кстати, тоже очень хорошее качество. Потому что все мужчины знали, что я очень преданная и верная, — сказала Бузова.

Ранее Бузова рассказала поклонникам, что отметила личный праздник. Речь идет о дебюте в шоу «Дом-2», с момента которого прошло 19 лет.

Телеведущая Ольга Бузова назвала ложной информацию о том, что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов, якобы станет участником нового сезона шоу «Новые звезды в Африке». По словам Бузовой, подписчики ежедневно спрашивают ее об экс-супруге, поэтому она решила «поставить крест» на этом.